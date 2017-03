Bij een busongeluk in Panama zijn ten minste zestien mensen om het leven gekomen en 35 mensen gewond geraakt. De chauffeur verloor op de snelweg de macht over het stuur. Daardoor reed de bus een ravijn in en kwam in een rivier terecht.

In de bus zaten arbeiders die onderweg waren naar een plantage om fruit te plukken.

Het ongeluk gebeurde zo'n 180 kilometer ten westen van Panama-Stad. De zwaargewonden zijn met helikopters naar ziekenhuizen in de omgeving gebracht.