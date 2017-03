Op de A10 bij Amsterdam zijn twee mensen aangereden die op de snelweg liepen. Een van hen is omgekomen, de ander is zwaargewond geraakt.

De auto waarin de mannen zaten, was langs de weg gestopt. Volgens de politie waren de twee uitgestapt omdat ze ruzie hadden.

Het ongeluk gebeurde tegen middernacht in de richting Schiphol. De weg is dicht tussen Oud-Zuid en knooppunt De Nieuwe Meer en zal nog tot diep in de nacht afgesloten blijven.