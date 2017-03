Reageer als Onana en de videoscheidsrechter is overbodig

Het was weer een eredivisieweekend waarin discussies over scheidsrechterlijke beslissingen de boventoon voerden. Danny Makkelie ontging een goal bij Sparta-Feyenoord, Serdar Gözübüyük verzuimde een strafschop te geven bij FC Utrecht-ADO Den Haag en Bas Nijhuis miste een overtreding bij FC Groningen-Ajax.

"Het is niet eerlijk voor de scheidsrechter", stelt Volkskrant-journalist Willem Vissers in Studio Voetbal. "Hij kan niet alles zien en de camera's zien alles. Er is weinig acceptatie meer. Of we accepteren dat er fouten gemaakt worden of we voeren overal de videoscheidsrechter in. Er breek een rare fase aan. Er is nu aan de videoscheidsrechter geroken."

'Reactie Onana stijlvol'

Fons Groenendijk, trainer van ADO Den Haag, heeft ook aan de videoscheidsrechter geroken, zo liet hij blijken. Het niet geven van een strafschop aan ADO was voor hem aanleiding om zijn woede te uiten over de huidige "willekeur" en "oneerlijkheid" voor wat betreft het gebruik van de videoscheidsrechter en doellijntechnologie.