Rutte probeert vooral de premier te zijn

VVD-leider Rutte heeft in het eerste tv-debat waar hij aan meedeed vooral geprobeerd te benadrukken dat hij de enige van de lijsttrekkers is die ervaring heeft als premier.

Bij het vorige tv-debat, in de Rode Hoed, liet Rutte nog verstek gaan omdat organisator RTL zich volgens hem niet aan de afspraak had gehouden. In Carré konden de andere lijsttrekkers voor het eerst deze campagne voor de camera's met hem in debat.

Levertraan

Lijsttrekker Pechtold van D66 stelde dat Nederland 'Rutte-moe' is als het om de EU gaat. Hij verweet de premier de euro in de waagschaal te hebben gesteld door in de vorige verkiezingscampagne een euro-kritische koers te varen. Later in Brussel stelde hij zich weer pro-Europa op.

Dat is ongeloofwaardig, zei Pechtold. Hij vindt dat Rutte de Europese samenwerking veel meer moet verdedigen in eigen land. "U blijft Europa maar presenteren als levertraan", zei hij.

Rutte stelde als verweer dat hij als premier al 6,5 jaar opereert in het belang van Nederland. "We moeten niet alleen praten over onze idealen, maar ook praktische oplossingen bereiken in de arena van de politiek."

Nog niet aan toe

Als voorbeeld noemde hij de deal met Turkije, waardoor de vluchtelingenstroom naar Europa enigszins tot rust is gekomen. D66 was daar tegen. "U wilt premier worden", zei Rutte tegen Pechtold. "Maar dit bewijst dat u daar nog niet aan toe bent."

Volgens Ron Fresen is het afwachten of de tactiek van Rutte hem verder brengt in de cruciale fase van de campagne die nu begint. In de peilingen staat de VVD op fors verlies ten opzichte van 2012. Van een zogeheten 'premiersbonus' lijkt nog geen sprake.

Maar daarover blijft Rutte optimistisch. Na afloop van het Carrédebat zei hij: "Daar gaan we de komende dagen hard aan werken. Let maar eens op. Ik bruis van de energie!"