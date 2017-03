Zondebok Onana: mijn eigen fout, ik moet dit vergeten

Peter Bosz, de trainer van Ajax, stak afgelopen week de loftrompet over Bas Nijhuis omdat de scheidsrechter veel toelaat in het veld. Hoewel Bosz in Groningen beduidend minder te spreken was over het optreden van Nijhuis, richtte hij zijn kritiek toch vooral op zijn eigen speler.

Bosz: "Ik vind dat Onana zichzelf niet in die situatie moet manoeuvreren. Hij moet die bal al veel eerder 'wegperen', hij roept dit over zichzelf af. Maar goed, als het een overtreding is, moet Nijhuis uiteraard wel fluiten."