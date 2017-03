Van Emden wint natte Dwars door West-Vlaanderen

Jos van Emden van Lotto-Jumbo heeft de eerste editie van Dwars door West-Vlaanderen gewonnen. Hij troefde in de 203,6 kilometer lange koers van Nieuwpoort naar Ichtegem vluchtgenoot Silvan Dillier (BMC) af in de sprint.

In de door regen en wind geteisterde wedstrijd viel het peloton al snel in stukken uiteen. Voorin kwamen er zes renners samen, nadat een kopgroepje met daarin Jason van Dalen was teruggepakt. De 22-jarige Nederlander reed zijn eerste wedstrijd als neoprof.

Van Emden en Dillier gingen er in de finale vandoor, waarna Dillier de sprint aanging. Van Emden ging de Zwitser voorbij en kwam als eerste over de meet.

De koers in België is de opvolger van de Driedaagse van West-Vlaanderen.