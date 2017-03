Arnaud Démare heeft de eerste etappe van Parijs-Nice op zijn naam geschreven. In een door waaiers getekende etappe was de Fransman zijn landgenoot Julian Alaphilippe de baas in een sprint.

Favorieten als Richie Porte en Ilnoer Zakarin verloren ruim een halve minuut op concurrenten als Sergio Henao en Daniel Martin. Alberto Contador moest zelfs meer dan een minuut toegeven.

(later meer)