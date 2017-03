Wereldkampioen Wüst: een andere titel dan normaal

"Het is een andere titel dan normaal", vertelde de 30-jarige Wüst na afloop. "Een zwaarbevochten titel, behaald ook dankzij de steun van mijn ploeg, begeleiding en familie."

Nadat ze het goud had veiliggesteld, liet Wüst weten dat ze geen goede aanloop had gekend naar de WK in Hamar. "Ik had last van pijntjes", aldus Wüst, die daardoor een trainingsstage vroegtijdig had moeten beëindigen. "Het waren vrouwendingetjes, ik had last van cystes. Gelukkig heb ik alles goed op de rit gekregen, maar het was niet de ideale route."

Wüst reed in de voorlaatste rit tegen titelverdedigster Martina Sábliková en moest vervolgens afwachten hoe Miho Tagaki, die na drie afstanden aan de leiding ging in het klassement, en Antoinette de Jong het eraf zouden brengen. "Heel erg spannend was dat, maar ik ben blij dat ik 'm heb! Miho reed een heel sterk toernooi, het is goed voor het schaatsen dat er vanuit de snelle kant ook iemand aan komt bij het allrounden."