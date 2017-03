Brons ontglipt Koster in slotronde

De titel was voor Laura Muir. De Schotse bewees in Belgrado op dit moment een van de beste Europese loopsters te zijn op de middenafstand. Zaterdag nam ze al de Europese indoortitel op de 1.500 meter over van Sifan Hassan. De Poolse Lidia Chojecka was in 2007 de laatste atlete die deze dubbel bij de EK indoor voor elkaar kreeg.

In Belgrado werd de finale een strijd tussen Muir en de Turkse van Keniaanse afkomst Yasemin Can. Het tweetal sloeg al vroeg een gat. Koster nestelde zich op plaats drie.

Twee ronden voor het einde versnelde Muir en was Can verslagen. Koster had als nummer drie afstand genomen van de rest, maar had geen antwoord op de eindsprint van McColgan.