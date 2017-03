Meester Kramer nipt sneller dan leerling Roest

Sven Kramer is hard op weg naar zijn negende wereldtitel allround. Op de derde afstand, de 1.500 meter, was hij in een rechtstreeks duel nipt sneller dan zijn ploeggenoot Patrick Roest. Kramer noteerde de tweede tijd: 1.45,78. De 1.45,88 van Roest was goed voor de derde tijd.

Roest verstevigde zijn tweede plaats in het klassement en heeft een achterstand van 3,40 op Kramer voor de afsluitende 10.000 meter. Dat de 21-jarige Roest bij zijn debuut op een WK allround tweede staat, is sowieso wel een verrassing te noemen. Hij heeft nu op drie afstanden een persoonlijk record gereden in Hamar.