Stripprijs voor tekenaar Erik Kriek

Striptekenaar Erik Kriek heeft op de Stripdagen in Rijswijk de prijs gekregen voor het beste album. Zijn In the Pines - 5 murder ballads werd uit vijf nominaties verkozen tot Album van het Jaar.

De jury noemde het album "een indrukwekkend boek, een must-have voor iedere stripliefhebber en bewonderaars van rootsmuziek. De bijgeleverde cd is de ultieme kers op de taart."

Scenarist Willem Ritstier kreeg dit jaar de Stripschapprijs, de belangrijkste stripprijs in Nederland.