Erdogan verwijt Duitsland nazi-praktijken

De Turkse president Erdogan heeft het verbieden van Turkse campagnebijeenkomsten in Duitsland vergeleken met nazi-praktijken. Het huidige Duitsland heeft volgens hem niets te maken met democratie: "Jullie acties zijn niet anders dan die tijdens de nazi-periode", zei hij in een toespraak in Istanbul.

De uitlatingen van Erdogan volgen op het verbieden door twee Duitse steden (Keulen en Gaggenau) van bijeenkomsten waar Turkse ministers campagne zouden voeren voor een grondwetswijziging in Turkije. De Turken, onder wie Turken in het buitenland, mogen daar in april in een referendum over stemmen. In Duitsland wonen zo'n 1,5 miljoen Turken.

De grondwetswijziging, waar het parlement al mee akkoord is gegaan, is omstreden. De macht van de president wordt fors uitgebreid, zo kan die straks onder meer zelf ministers benoemen en kan hij een langere periode aanblijven.

Ook Nederland ligt in de clinch met Ankara vanwege de geplande komst van een Turkse minister naar Rotterdam. Premier Rutte zei deze week dat het kabinet alle juridische mogelijkheden onderzoekt om de komst van minister van Buitenlandse Zaken Cavusoglu tegen te houden.