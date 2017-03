'Hockeyclub Spijkenisse in problemen door greep uit kas'

Een hockeyclub uit Spijkenisse zit door fraude in financiële problemen. Er zou twee ton uit de clubkas ontbreken, meldt RTV Rijnmond.

Op de site van de club zelf wordt een algemene ledenvergadering aangekondigd. Dinsdagavond worden de leden bijgepraat over de financiële situatie. Daarna komt de hockeyclub met een verklaring.

Voorzitter

De voorzitter van HV Spijkenisse wordt genoemd als verdachte. RTV Rijnmond schrijft dat hij het geld zou hebben gebruikt om gokschulden af te dekken.

De hockeyclub meldt op zijn site dat de voorzitter is opgestapt. Of dat is gedaan vanwege de beschuldigingen, is niet duidelijk. De ex-voorzitter zelf zegt vandaag dat hij niet over de kas ging.

De secretaris van HV Spijkenisse wil de problemen bevestigen noch ontkennen.