Slachtoffer steekpartij homo-ontmoetingsplaats overleden

De man die vrijdagavond werd neergestoken bij een Amsterdamse homo-ontmoetingsplaats in het Oosterpark is overleden. De politie heeft zijn identiteit nog niet kunnen achterhalen en heeft foto's van het slachtoffer verspreid via media in Noord-Holland.

De politie denkt dat de man het slachtoffer is geworden van een uit de hand gelopen beroving. Hij is meerdere keren gestoken en was niet meer aanspreekbaar toen de hulpdiensten arriveerden.

De man is naar het ziekenhuis gebracht waar hij dezelfde avond is overleden. De politie is op zoek naar vier mensen die mogelijk betrokken waren bij de steekpartij. Zij zouden zijn gezien in de omgeving van het Tropenmuseum, naast het Oosterpark.