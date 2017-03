Facebook begonnen met label voor nepnieuws

Facebook is in de Verenigde Staten begonnen met het labelen van verhalen op het sociale medium als nepnieuws. Begin dit weekend verscheen het label disputed news (betwist nieuws) bij een artikel waarin werd beweerd dat de Android-telefoon van president Trump de bron is van diverse lekken, zo constateerde techsite Gizmodo.

Het verhaal werd gecontroleerd door factcheckers van Snopes.com en PolitiFact en onjuist bevonden.