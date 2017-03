Spurs voor 20ste keer op rij naar NBA-play-offs

Bijzondere reeksen

San Antonio is pas de vierde ploeg die twintig jaar op rij naar de play-offs gaat. Portland Trail Blazers (1983-2003) en Utah Jazz (1984-2003) presteerden dat eerder ook al. Het record is in handen van Philadelphia 76ers (1950-1971; tot 1963 als Syracuse Nationals) dat 22 keer achtereen in de play-offs uitkwam.

Opmerkelijk genoeg stond coach Gregg Popovich gedurende de gehele reeks aan het hoofd van het team uit Texas. Na een desastreus begin van het seizoen 1997-1997 stelde directeur Popovich - toen nog algemeen directeur - zichzelf aan als hoofdcoach van de Spurs. Dat eerste seizoen is het enige waarin 'Coach Pop' niet door wist te dringen tot de play-offs.

De langste opeenvolgende reeks in de vier grote Noord-Amerikaanse sporten is overigens in handen van ijshockeyploeg Detroit Red Wings. Die ploeg is sinds het seizoen 1990-91 ieder jaar present in de beslissende fase van de NHL, 25 seizoenen in totaal.