Koster en Kupers op jacht naar meer medailles

Koster hoopt op iets moois in Belgrado. Ze brak twee jaar geleden in Praag door met brons op de EK indoor. Dat beloofde veel voor het olympisch seizoen, zeker nadat ze in maart 2016 op de WK indoor na een goede finale op de 3.000 meter als nummer vier maar net naast het podium belandde.

Daarna ging het mis. "Ik ging direct door op trainingsstage in de Verenigde Staten, nam niet genoeg rust. Er volgden vier heel pittige weken. Op de FBK Games ging het nog goed, daarna was het mis", kijkt ze terug op haar mislukte buitenseizoen. Koster moest zich ziek afmelden voor de EK in Amsterdam en de Spelen in Rio werden ook geen succes.