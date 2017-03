Feyenoord is Ajax op de vleugels de baas

'Elia is dé smaakmaker'

Het verschil in assists tussen de Amsterdamse en Rotterdamse buitenspelers is nog groter. De vleugelaanvallers van Feyenoord gaven dit seizoen al 21 voorzetten waar een doelpunt uit kwam. Toornstra en Elia stonden samen al 14 keer aan de basis van een Rotterdamse treffer in de eredivisie.

Volgens commentator Frank Snoeks maakt Elia het verschil tussen beide clubs. "Hij is de smaakmaker van de eredivisie. Hij is zo onvoorspelbaar dat ik hoop dat hij zelf nog weet wat hij van plan is."