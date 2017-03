Opnieuw Joodse graven in VS vernield

Vorige maand werden in Philadelphia op een Joodse begraafplaats ook al ongeveer 100 grafstenen vernield. Dat was de tweede keer in korte tijd dat een Joodse begraafplaats in de VS werd onteerd. In St. Louis werden zo'n 170 Joodse graven beschadigd.

Sinds januari is het aantal incidenten bij Joodse instellingen in de VS toegenomen, zeggen Joodse organisaties. Dat suggereert een verband met de inauguratie van president Trump. Maar die heeft de incidenten bij de Joodse instelling scherp veroordeeld.