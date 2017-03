13.000 jaar oud dennenbos ontdekt op landgoed Leusden

Bij Leusden in de provincie Utrecht zijn de resten gevonden van een dennenbos van 13.000 jaar oud, meldt het radioprogramma Vroege Vogels. De ontdekking kan van groot belang zijn, zeggen onderzoekers van de Universiteit Utrecht en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: de bomen geven een nauwkeurig beeld van de effecten van een abrupte en ingrijpende klimaatverandering.

Er zijn bij Leusden, op landgoed Den Treek-Henschoten, resten van dennen gevonden, maar ook bladresten van de dwergberk, die nu voorkomt in Scandinavië. De boomstammen zijn goed bewaard gebleven doordat ze bij een of meer stormen zijn omgewaaid, in een veenlaag zijn ingebed en door zand zijn afgedekt. Bij elkaar zijn 160 boomresten gevonden, gedocumenteerd en bemonsterd.

Smeltwater

De bosresten stammen uit een betrekkelijk warme tijd, tegen het einde van de laatste ijstijd. Zo'n 13.000 jaar geleden ging de relatief warme Allerød-periode over in de zeer koude Jonge Dryas-periode. De overgang zou ermee te maken hebben gehad dat er plotseling veel smeltwater van de Noord-Amerikaanse ijskap naar de Atlantische Oceaan stroomde. De warme golfstroom viel stil en Nederland keerde terug in de IJstijd.

"Deze vondst is een grote verrassing. Nu kunnen we voor het eerst voor Nederland heel gedetailleerd de milieueffecten van een snelle en langdurige afkoeling in het klimaat onderzoeken", zei fysische geograaf Wim Hoek van de Universiteit Utrecht in Vroege Vogels.