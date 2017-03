Parijs-Nice: wielerwatchers verdelen sterren

Wout Poels zou in Parijs-Nice voor een goed klassement gaan, maar een knieblessure houdt hem aan de kant. Zijn naam ontbreekt dus in de lijstjes van de wielerwatchers. "Het is erg zonde dat hij er niet bij is", zegt verslaggever Han Kock, die nu vooral naar Steven Kruijswijk kijkt.

"Kruijswijk zal deze koers zien als een opmaat naar de Ronde van Italië, hij is aan het opbouwen en wil zichzelf testen." Daarom heeft Kock hem niet opgenomen in zijn lijstje. "Ik heb Kruijswijk nog te weinig gezien dit jaar, hij is op zoek naar een bevestiging dat hij goed in vorm is."