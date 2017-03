Coldenhoff tweede na eerste manche op zwaar circuit Indonesië

Herlings zeventiende

Jeffrey Herlings werd eveneens het slachtoffer van de slechte staat van het circuit en verloor veel tijd. De MXGP-debutant, vorig jaar nog wereldkampioen in de MX2, eindigde hierdoor als zeventiende op twee ronden van de winnaar.

De Grand Prix in Indonesië is de tweede race van het seizoen. Vorige week bij de GP in Qatar eindigden Coldenhoff en Herlings over twee manches op respectievelijk de negende en vijftiende plaats.