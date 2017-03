Moet Kramer al vrezen voor debuterende ploeggenoot Roest?

Roest kijkt uit naar het rechtstreekse duel met zijn 'leermeester'. "Het is lastig om Sven te verslaan op de 1.500 meter dit jaar, maar het is natuurlijk niet onmogelijk. Het gaat een mooie race worden. Ik heb de laatste binnenbocht, dat is wel in mijn voordeel", zegt Roest, die niet bang is voor de reactie van Kramer als hij van hem wint.

"Ik denk dat het geen probleem is. Misschien vindt hij het alleen maar mooi als het een beetje spannend wordt. Maar het is natuurlijk lastig om hem te verslaan. Dat komt misschien ooit..."

Kramer vindt het nu nog leuk

Kramer vindt het inderdaad leuk dat zijn jonge ploeggenoot het zo goed doet in Hamar. "Het zou heel goed kunnen dat het minder mooi wordt, maar vooralsnog gaat mijn niveau ook omhoog door Patrick Roest. En zijn niveau gaat hopelijk ook omhoog door mij. Dan moeten we het vandaag tegen elkaar uitvechten op het ijs", aldus de achtvoudig wereldkampioen allround.

Dat de 21-jarige Roest bij zijn debuut op een WK allround na twee afstanden tweede staat, is sowieso wel een verrassing te noemen. Op de 500 meter reed hij in een persoonlijk record naar de vierde tijd en ook op de 5.000 meter verbeterde hij zichzelf flink.