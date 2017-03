De sport van zondag bij de NOS

Vandaag kunnen alle sportliefhebbers hun hart ophalen bij de NOS. Van voetbal tot motocross, van atletiek tot wielrennen; voor ieder wat wils.

De dag begint al vroeg met motocross in Indonesië. Jeffrey Herlings en Glenn Coldenhoff komen in actie tijdens de tweede MXGP van het jaar. Het resultaat van de eerste race viel wat tegen, maar de twee hebben op het circuit van Pangkal Pinang de kans zich te revancheren.

Beide manches (07.00 uur en 10.00 uur) worden live uitgezonden via NOS.nl, de samenvatting is te zien in de uitzendingen van Studio Sport. Daarin is ook een samenvatting van te zien van Laren-Den Bosch. De topper in de hoofdklasse hockey is ook het duel tussen Naomi van As, gestopt bij Oranje, en Lidewij Welten, een van de speelsters die nu de kar moet gaan trekken bij het Nederlands team.