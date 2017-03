Peking streeft naar economische groei van 6,5 procent

China wil de economie dit jaar laten groeien met 6,5 procent. Dat blijkt uit de plannen van premier Li Keqiang op het Chinese Nationale Volkscongres, dat vandaag is begonnen.

De prognose is lager dan vorig jaar, toen werd nog uitgegaan van een groei tussen 6,5 en 7 procent. De op een na grootste economie ter wereld groeide vorig jaar met 6,7 procent, dat was de laagste groei in 26 jaar.

Hervormen

China wil sinds enkele jaren de economie minder afhankelijk laten worden van de industrie en investeringen. De regering wil omschakelen naar een diensteneconomie. Om overcapaciteit te verkleinen, worden fabrieken gesloten.

Premier Li zegt dat China doorgaat met deze hervormingen.