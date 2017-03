Jans 'woest' na koude douche

Ron Jans is na de wedstrijd tegen Vitesse door een van zijn spelers letterlijk getrakteerd op een koude douche. De trainer liet 'boos' weten dat de dader zich snel moet melden.

Op de dug-out van PEC Zwolle lag een plas water, die door een van zijn spelers over Jans heen werd gestort. "Iemand dacht een geintje uit te halen en ik heb ook net in de kleedkamer gezegd: iedereen moet volgende week zijn vrije dag inleveren", zei Jans na afloop met een glimlach op zijn gezicht. "Ik wil weten wie het gedaan heeft, die wordt uit de selectie gezet."

NOS-commentator Jeroen Elshoff kon Jans niet vertellen wie de dader was. De trainer wist in ieder geval wel wie het niet was. "Mustafa Saymak kan het niet gedaan hebben, want die kan er niet bij."