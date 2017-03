Zwak Vitesse onderuit bij PEC Zwolle

Vitesse leek in de het begin van de tweede helft wakker te zijn geschud. Al snel kwam het terug tot 2-1, zij het met hulp van PEC-keeper Mickey van der Hart. Milot Rashica schoot niet best, maar Van der Hart verwerkte dat schot niet goed, waarna Ricky van Wolfswinkel de rebound simpel verzilverde.

Na die aansluitingstreffer nam PEC het initiatief toch weer over. Queensy Menig dacht al snel de 3-1 te maken, maar zijn schot stuiterde via de binnenkant van de paal weer het veld in. Danny Holla had met een vrije trap wel succes. Kingsley Ezihibue dacht er zelfs nog 4-1 van te maken, maar zijn goal werd terecht afgekeurd wegens buitenspel.