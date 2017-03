Politie Rotterdam pakt gewapende overvaller (15) op

De politie in Rotterdam heeft een jongen van 15 aangehouden die ervan wordt verdacht een gewapende overval te hebben gepleegd op een tankstation.

Een medewerkster van het tankstation in Rotterdam meldde om 18.50 uur dat er een poging tot overval was gepleegd. Ze was bezig met het stofzuigen van de winkel toen er een gemaskerde jongen met een steekwapen voor haar neus stond.

Ze zei tegen de overvaller dat ze geld zou halen en liep naar het beveiligde gedeelte van de winkel bij de kassa. Dat deed ze meteen op slot en kondigde daarna aan dat ze de politie zou bellen. Daarop sloeg de jongen op de vlucht.

De vrouw wist een goed signalement te geven en binnen tien minuten was de jongen opgepakt.