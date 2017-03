Russische parlementariër vindt Disney's Beauty and the Beast te homo

Hoe dan ook is het voor Doema-lid Vitali Milonov reden de film ter controle aan te bieden, in het licht van de Russische wet die het verspreiden van informatie over homoseksuelen verbiedt. Die wet leidde er onder meer toe dat werk van de kunstenaar Demir Demirov korte tijd werd tegengehouden aan de grens.

Milonov wil volgens het Russische persbureau Ria Novosti een voorpremière houden, om zelf te kunnen beoordelen of de film verboden moet worden. Milonov is een van de leden van de Doema die zich hebben ingezet voor de wet op het verbod van homopropaganda.

Alabama

In de Verenigde Staten is overigens ook al ophef ontstaan over de scène, hoe weinig er ook over bekend is. Een drive-in-bioscoop in de zuidelijke staat Alabama kondigde op zijn Facebook-pagina aan om de film vanwege de scène niet te zullen vertonen. De pagina is intussen van Facebook verdwenen.

In Nederland gaat de film op 29 maart in première.