Brons in Nederlands record voor Bonevacia op EK indoor

Liemarvin Bonevacia heeft de Nederlandse atletiekploeg bij de EK indoor in Belgrado aan de eerste medaille geholpen. De 27-jarige atleet liep in de finale van de 400 meter naar brons in een Nederlands record: 46,26 seconden. Het oude record stond op naam van Bram Peters met 46,71, uit 2014.

Voor Bonevacia, die zich in Madrid op de EK indoor voorbereidde, is het zijn tweede medaille op een internationaal titeltoernooi. Vorig jaar bij de Europese kampioenschappen in het Olympisch Stadion in Amsterdam veroverde hij brons.

In de finale was de Tsjechische titelverdediger Pavel Maslák een klasse apart. Hij veroverde zijn derde Europese indoortitel in 45,77 seconden. Het zilver was voor de Pool Rafal Omelko (46,08).