FC Twente met moeite langs Willem II

In de tweede helft werd het leuker. Twente drong vanaf het begin aan op een derde treffer en Ünal dacht die na een solo ook te maken, maar hij struikelde over de bal. Even later onderscheidde Lamprou zich met twee knappe reddingen achter elkaar, op schoten van Hidde ter Avest en Fredrik Jensen.

Twintig minuten voor tijd kwam Willem II terug in de wedstrijd, vooral omdat Twente de teugels had laten vieren. Bij een hoekschop nam Dico Koppers de bal ineens op de pantoffel. Via meerdere benen belandde die bal voor de voeten van Jordy Croux en de Belg schoot onberispelijk binnen.

Willem II ging na die aansluitingstreffer op zoek naar de gelijkmaker. Invaller Thom Haye was heel dicht bij die 2-2, maar de paal stond een fraaie treffer van zijn voet in de weg. Twente hield stand, mede doordat Stefan Thesker met in de slotfase met een goed getimede sliding alsnog de gelijkmaker van Elmo Lieftink voorkwam.