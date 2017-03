Kupers op EK indoor naar finale 800 meter

Kupers liep een bekeken race. Na twee rondjes verraste hij zijn tegenstanders met een forse versnelling. Het gat dat hij sloeg, bleek in de slotronde voldoende. De Nederlander werd nog gepasseerd door de Spanjaard Alvaro de Arriba en de Poolse favoriet Adam Kszczot, maar hield de derde plaats eenvoudig vast. Kupers noteerde een tijd van 1.48,69.

Moeizame aanloop

Kupers kende een moeizame aanloop naar de EK indoor. In januari raakte hij geblesseerd en hij trainde aangepast. Pas bij de laatste training voor Belgrado kreeg hij weer het goede gevoel. "Ik ben hier heel blij mee", zei hij over zijn finaleplaats.

Een medaille, net als twee jaar geleden in Praag, is het doel. "Als je in de finale staat heb je vijftig procent kans op een medaille"', grijnsde hij. Over zijn tactiek in de finale, wilde hij nog niets zeggen. Zaterdagavond liep alles volgens plan. "Dit was wat we vooraf hadden bedacht. Ik wist waar ik mijn slag moest slaan", keek hij terug op zijn vroege aanval.