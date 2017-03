Liverpool klopt en passeert Arsenal

Liverpool heeft in Engeland de topper tegen Arsenal met 3-1 gewonnen en neemt de vierde plaats op de ranglijst over van de Londenaren. Georginio Wijnaldum maakte het derde doelpunt voor de thuisploeg.

Arsenal-coach Arsène Wenger had zijn topscorer Alexis Sánchez uit de basis gehouden. De Fransman dacht met de kopsterke Olivier Giroud en Danny Welbeck meer kans te maken tegen Liverpool, maar kwam bedrogen uit.

De thuisploeg was in de eerste helft veel sterker dan Arsenal, dat ook de zieke Mesut Özil miste, en ging door doelpunten van Roberto Firmino en Sadio Mané met 2-0 rusten.

In de tweede helft bracht Wenger Sánchez alsnog en de Chileen gaf in de 57ste minuut de pass waaruit Welbeck de 2-1 maakte. Aangevoerd door Sánchez ging Arsenal op zoek naar de gelijkmaker en Liverpool kraakte, maar uit een counter in de blessuretijd besliste Wijnaldum het duel.