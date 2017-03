Bayern München loopt uit met zege

Bayern München is de vijfde titel op rij weer dichter genaderd. De koploper won zelf met 3-0 bij FC Köln, terwijl de nummer RB Leipzig vrijdag al punten had verspeeld tegen FC Augsburg (2-2).

Köln had dit seizoen op eigen veld nog niet verloren, maar tegen Bayern had het weinig in te brengen. Na 25 minuten kwam de Rekordmeister op 1-0. Een voorzet van Costa ging aan iedereen voorbij, maar de herkansing van Arturo Vidal bereikte Javi Martínez en de Spanjaard tikte simpel binnen.

Snel na rust breidde Juan Bernat met een van richting veranderd schot de marge uit. Het bleef lang 2-0, maar in de laatste minuut schoot Franck Ribéry uit een messcherpe aanval de 3-0 binnen.

Arjen Robben bleef de hele wedstrijd op de bank bij Bayern, dat nu zeven punten voorstaat op RB Leipzig.