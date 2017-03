Kramer leidt WK allround, Roest tweede achter zijn 'leermeester'

Sven Kramer gaat na twee afstanden aan de leiding bij de WK allround. In Hamar won de achtvoudig wereldkampioen allround de 5.000 meter met afstand. Kramer klokte 6.12,33, de tweede tijd ooit gereden in Hamar. Ook de rest van het podium was oranje.

De Fries heeft een goede uitgangspositie om zondag zijn negende wereldtitel te veroveren, maar zijn jonge ploeggenoot Patrick Roest zou op de 1.500 meter wel eens dicht in de buurt kunnen komen.

Kramer heeft op de 1.500 meter zondag 0,42 seconde voorsprong op Roest, die bij zijn debuut knap tweede staat. Jan Blokhuijsen staat derde, op 0,89 van Kramer.

'Clean sweep'

Roest en Blokhuijsen maakten er een mooi duel van op de vijf kilometer. Bijna de hele rit reden de twee zij aan zij, maar in de slotronde nam de 21-jarige Roest wat afstand van Blokhuijsen.

Roest klokte 6.15,10, zijn tweede persoonlijk record van de dag. Alleen Kramer was tot vandaag twee keer sneller in Hamar. Blokhuijsen noteerde een tijd van 6.15,99.