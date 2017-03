Ambulance-hinderaar vrijgelaten; deed het niet met opzet

De 46-jarige automobilist uit Roosendaal die gisteravond een ambulance hinderde op de A59 tussen Heesch en Den Bosch was zich van geen kwaad bewust. Dat blijkt uit gesprekken die de politie heeft gehad met de bestuurder van de ambulance en de automobilist. De man is vandaag vrijgelaten, meldt Omroep Brabant.

De politie meldde gisteravond dat een ambulance met iemand in levensgevaar erin werd gehinderd op de snelweg. De ambulance reed op hoge snelheid en werd op zeer korte afstand gevolgd door een auto.

De auto haalde de ziekenwagen rechts in en trapte vervolgens op de rem. De bestuurder werd aangehouden, maar is nu dus weer vrij. Er is niet bewezen dat er sprake was van kwade opzet, schrijft de politie op Facebook.