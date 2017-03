Bonevacia wil een medaille bij EK indoor

Zelf is hij vol vertrouwen dat het goed gaat komen. In de series was Bonevacia sterk en ook in de halve finales liep hij tactisch heel goed. Topfavoriet is de Tsjech Pavel Maslák, tweevoudig Europees indoorkampioen. Bonevacia zette in de halve finales de vijfde tijd neer.

De laatste Nederlander die op een EK indoor de finale op de 400 meter haalde, was Arjen Visserman die zowel in 1986 als 1987 als vierde eindigde. Bonevacia diepte de naam zo op uit zijn geheugen. "Ik richt me op een podiumplaats"', klonk het vrijdag in Belgrado vastberaden. "Ik loop hier heel gemakkelijk."

Twee Nederlanders op 800 meter

Naast Bonevacia komen nog twee Nederlanders op de tweede dag van de EK indoor in actie. Zowel Thijmen Kupers als Sanne Verstegen doet een poging de finale op de 800 meter te bereiken. Beiden maakten in de series een goede indruk. Verstegen loopt in de eerste van twee halve finales en moet bij de eerste drie eindigen. Ook Kupers moet in de eerste halve finale aantreden en bij de eerste drie finishen. De finale van de 800 meter is op zondag.