Hirscher presteert 'onmogelijke' met zesde WB-eindzege op rij

Hirscher was in de eerste afdaling een klasse apart. De Oostenrijker slaagde er in de tweede manche, ondanks slecht zicht, in om zijn voorsprong te verdedigen.

De tweede run werd vanwege de condities - regen en mist - twee keer onderbroken. De meeste toppers vielen desondanks ver terug. Hirscher leverde wel wat tijd in, maar liet zich de overwinning niet meer ontnemen.

De Noor Leif Kristian Haugen werd tweede, voor de Zweed Matts Olsson. Zondag is er nog een slalom in Kranjska Gora. Over twee weken vinden in Aspen de finalewedstrijden plaats.

Eindzege WB

Hirscher verzekerde zich met de zege op de afdaling in Slovenië ook van de eindzege in het totaalklassement van de wereldbeker. Alexis Pinturault, de enige die Hirscher nog van de troon had kunnen stoten, viel al in de eerste manche uit.

Voor Hirscher is het al de zesde opeenvolgende keer dat hij de eindzege op zijn naam schrijft, een evenaring van het recordaantal zeges van zijn landgenote Annemarie Moser-Pröll. Bij de mannen stond het recordaantal zeges op naam van Marc Girardelli. De Luxemburger was vijf keer de beste in het eindklassement.

De Oostenrijker besefte het unieke karakter van zijn prestatie: "Het onmogelijke is mogelijk geworden".