Asscher: uitspraak Turkse minister is gotspe

Vicepremier Asscher vindt het "echt fout" dat een Turkse minister over Turkse Nederlanders spreekt als "onze staatsburgers". Dat zei de PvdA-leider in het radioprogramma Kamerbreed.

"Zijn staatsburgers wonen in Turkije", aldus Asscher, "en daar kan de vrijheid van meningsuiting een stuk beter." Hij vindt het verkeerd om Turkse Nederlanders steeds "aan hun haren terug te slepen".

Asscher reageerde op de jongste uitspraken van minister Cavusoglu. Die stelde dat Nederland hem niet kan tegenhouden om campagne te voeren.

'Staatsburger'

Het kabinet liet gisteren weten dat Nederland niet wil dat de Turkse regering volgende week zaterdag in Rotterdam op campagne gaat om stemmen te winnen voor een nieuwe grondwet.

"Wij gaan waarheen wij willen en praten met onze staatsburgers", zei Cavusoglu volgens het staatspersbureau Anadolu in Antalya.

Volgens Asscher gaat het Nederlandse kabinet in overleg met de gemeente Rotterdam rustig bekijken wat hiertegen kan worden gedaan. "Hier is het laatste woord nog niet over gezegd."

D66-lijsttrekker Pechtold zei zich 100 procent bij de woorden van Asscher aan te sluiten.