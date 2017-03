Krokusvakantie voorbij, vanuit de sneeuw de file in

"Op de A3 bij Leverkusen is een hoop vertraging", zegt René Passet van de ANWB. "Vanwege werkzaamheden kunnen mensen er een uur langer over doen. Het werk duurt het hele weekend." Op de A8 tussen Karlsruhe en München is het ook druk.

Noodweer

In de Franse Alpen is het druk richting Lyon, onder meer op de N90 bij Bourg-Saint-Maurice en Chamonix. Daar zorgen felle regenbuien voor vertraging onder terugkerende wintersporters.

Er trekt een storm over de Alpenlanden. De wind kan snelheden bereiken van 130 kilometer per uur in de dalen tot 180 km/u hoger in de bergen. Rond 11.30 uur stonden er in Zwitserland en Oostenrijk nog geen lange files door het noodweer.