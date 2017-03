Misschien wel duizenden planeten wachten om ontdekt te worden

Tomas onderzoekt exoplaneten aan de UvA. Met telescopen, die in Amsterdam en de rest van de wereld staan, probeert hij te begrijpen hoe grotere planeten ontstaan. "Er gaat heel veel gebeuren. We staan hier nu gewoon te praten over aardachtige planeten waarvan er een aantal misschien in een bewoonbare zone staan. Dat is ongelooflijk. En ze staan maar op 40 lichtjaren hier vandaan. In sterrenkundige begrippen is dat eigenlijk om de hoek."

"Het leuke is dat alle planetenstelsels die we tot nu toe hebben gevonden compleet anders zijn", zegt Djoeke. Zij bestudeert hoe planeten zijn gevormd en waar ze uit bestaan. "Het is elke keer weer een verrassing. De nieuwe planetenstelsels lijken helemaal niet op ons zonnestelsel."

Kepler, de ruimtetelescoop van de NASA, is verantwoordelijk voor het vinden van het grootste deel van in totaal zo'n 3500 planeten. "Die telescoop heeft nog maar een fractie van de hemel bekeken. Er komen twee nieuwe telescopen aan; Tess en Cheops. Die zullen ongetwijfeld veel meer exo-planeten gaan vinden", vertelt Djoeke.