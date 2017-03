'Blij dat de Rotterdamse derby terug is'

Zes seizoenen zijn ze er op Het Kasteel van verstoken gebleven, maar eindelijk is het weer zover: Feyenoord komt op bezoek. Niet helemaal op het ideale moment misschien voor de gastheren nu voor Sparta degradatienood dreigt en de 'grote broer' uit Zuid op kampioenskoers ligt, maar de Rotterdamse derby blijft toch een wedstrijd om naar uit te kijken.

"Zo mooi voor de stad dat-ie weer terug is", vindt ook John de Wolf. "Derby's zijn altijd mooie en speciale wedstrijden. Laten we alleen hopen dat het niet van korte duur is, want Sparta staat er natuurlijk niet zo florissant voor."

De Wolf vierde successen met Feyenoord, werd in 1993 zelfs landskampioen, maar de 55-jarige Rotterdammer zette zijn eerste schreden in het profvoetbal bij Sparta. "Mijn roots liggen bij Sparta. Als kleine jongen ging ik daar op mijn fietsie drie keer per week naar de training, daar heb ik mijn eerste contract getekend en mijn debuut in de eredivisie gemaakt."

Aanvoerder Van Gaal

In 1983 was dat: 2-2 tegen PEC Zwolle. En de verdediger scoorde ook nog. "Louis van Gaal mijn aanvoerder. Danny Blind stond rechtsback. Sparta had toen een goede ploeg. We eindigden ook als vierde of vijfde in de competitie en speelden Europees voetbal."