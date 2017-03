Buma: kinderen moeten weer staand Wilhelmus zingen

CDA-leider Buma gaat voor het torentje, zegt hij in De Telegraaf. En als hij daar zit, wil hij inzetten op een herstel van de normen en waarden in Nederland.

Hij zou het bijvoorbeeld heel goed vinden als kinderen weer het volkslied leren op school, en dat ze dat staand zingen. "Tuurlijk! Je leert een kind toch niet zittend het Wilhelmus zingen?" Volgens hem is "het hoogste wat wij in Nederland hebben, de waarde van ons koningshuis. Dat beledig je niet, want dan beledig je ons allemaal." Majesteitsschennis moet daarom strafbaar blijven.

Buma vindt dat de tradities die Nederland heeft, meer expliciet gemaakt moeten worden. Hij zegt in De Telegraaf dat we een samenleving hebben "die heel erg multicultureel is geworden" en waarin een aantal dingen niet meer vanzelfsprekend is. "Dus moeten we ze blijkbaar expliciteren."

Ouderwets

Hij vindt het prima als mensen vinden dat het CDA onder hem weer heel ouderwets wordt. "Goed zo. Dat etiket maakt me niks uit. Ik denk dat er heel veel van wat verloren is gegaan, helemaal niet zo fout was."

Buma staat ook met een interview in het AD. Daarin herhaalt hij dat hij geen progressief kabinet wil vormen. "Het CDA gaat geen progressief kabinet mogelijk maken. No way, dan kennen ze mij nog niet."

Hij wil een "middencoalitie" en acht de kans aanzienlijk dat de VVD daar ook aan meedoet.