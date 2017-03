Honderden claims voor misbruik in jeugdzorg toegewezen

Een kleine 900 mensen hebben zich gemeld voor een schadevergoeding vanwege seksueel misbruik in de jeugdzorg. Tot nu toe is ongeveer 4,8 miljoen uitgekeerd aan 537 mensen die recht hadden op een schadeclaim. De inschrijving voor een vergoeding is gesloten.

Die mogelijkheid kwam er na het onderzoek van de commissie-Samson. Die stelde vast dat de overheid vanaf 1945 wist dat er seksueel misbruik was in pleeggezinnen en instellingen, maar dat er niets mee werd gedaan.

Een commissie heeft nu jarenlang zaken van honderden slachtoffers beoordeeld. Die konden een schadevergoeding krijgen tot maximaal 100.000 euro.

De voorwaarden zijn streng: slachtoffers moeten hun verhaal tot in detail vertellen. Ook moeten ze kunnen aantonen dat het misbruik daadwerkelijk heeft plaatsgevonden en dat de verantwoordelijke instelling of voogd er weet van had. In een aantal gevallen kon niet aan die eis worden voldaan, omdat kinderen destijds niet over het misbruik durfden te praten uit gevoelens van schuld en schaamte.

'Klap in hun maag'

Jan van Dijk, commissievoorzitter, erkent dat de voorwaarden hebben geleid tot pijnlijke beslissingen. "Daar heb ik ook buikpijn van, dat moet in de toekomst anders."

In 183 zaken was er onvoldoende bewijs en kwam er geen schadevergoeding. 164 zaken moeten nog worden behandeld.