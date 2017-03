De politie heeft een automobilist opgepakt die gisteravond een ambulance hinderde op de snelweg tussen Heesch en Den Bosch. De ziekenwagen was met zwaailichten en sirenes op hoge snelheid op weg naar het ziekenhuis. In de ambulance lag iemand die in levensgevaar was.

De automobilist was eerst aan het bumperkleven en haalde toen rechts in. Daarna ging hij vóór de ambulance rijden en trapte op de rem.

De man van 46 uit Roosendaal is volgens Omroep Brabant opgepakt. Zijn auto is in beslag genomen.