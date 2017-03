Argentijnse voetbalclubs staken massaal

Spelers van meer dan tweehonderd Argentijnse voetbalteams weigeren nog te spelen, omdat ze niet meer betaald kunnen worden en onderhandelingen met de voetbalbond niets opleveren. De Argentijnse voetbalbond heeft vrijdag twee belangrijke wedstrijden geannuleerd, nadat het overleg tussen de voetbalbond en de vakbond was geploft.

Eigenlijk hadden Rosario Central en Godoy Cruz vrijdag tegen elkaar moeten spelen in Rosario, in het noordoosten van het land. In Buenos Aires stond een wedstrijd gepland tussen San Lorenzo en Belgrano.

Veel Argentijnse clubs kampen met financiële problemen en kunnen hun spelers al maanden niet meer betalen. De problemen zijn het gevolg van een corruptieschandaal rond de uitzendrechten van Argentijnse voetbalwedstrijden. Hierbij zouden hooggeplaatste medewerkers van de voetbalbond betrokken zijn geweest.

22 miljoen

Om de staking te voorkomen en ervoor te zorgen dat de spelers weer betaald konden worden, had de Argentijnse regering de voetbalbond 22 miljoen dollar gegeven. Volgens de vakbond is dat bedrag bij lange na niet genoeg om alle spelers te betalen.

Het Argentijnse voetbal wordt al langer geplaagd door crises. Sinds de dood van de omstreden voorzitter Julio Grondona twee jaar geleden zijn de problemen alleen maar gegroeid.