Zwaargewonde bij straatroof in Amsterdams Oosterpark

Bij een straatroof in het Oosterpark in Amsterdam is vrijdagavond een man zwaargewond geraakt. Hij werd meerdere keren gestoken.

Volgens de politie was de man niet meer aanspreekbaar toen hij werd aangetroffen en moest hij gereanimeerd worden. Onder politiebegeleiding is de man naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met de hem is, is niet bekend.

De politie zoekt naar vier vermoedelijk licht getinte verdachten die gezien zouden zijn in de omgeving van het Tropenmuseum. Getuigen worden gevraagd zich te melden bij de politie.