Ook campagneleider van Fillon treedt terug

Opnieuw ziet de Franse presidentskandidaat Fillon een belangrijke medewerker vertrekken. Na een woordvoerder en twee medewerkers treedt nu ook zijn campagneleider terug. Patrick Stefanini heeft zijn ontslag ingediend en wordt maandag vervangen.

In een brief die de Franse krant Journal du Dimanche publiceerde geeft Stefanini twee redenen voor zijn ontslag. Allereerst had hij Fillon geadviseerd om te stoppen met zijn campagne nadat justitie een onderzoek was begonnen naar mogelijk fraude door Fillon en zijn vrouw. Omdat de voorman van Les Republicains dat advies naast zich neerlegde, ziet Stefanini zich niet meer als de meest aangewezen persoon om de campagne te leiden.

De tweede reden voor zijn vertrek is dat Fillon volgens hem mogelijk in de eerste ronde van de verkiezingen, begin april, al kan worden uitgeschakeld.

Alain Juppé

Eerder vertrokken om dezelfde redenen al een woordvoerder, een buitenlandadviseur en een campagne-manager. Zij waren van mening dat Fillon zich aan zijn belofte had moeten houden en uit de verkiezingsrace had moeten stappen toen hij werd aangeklaagd.

Fillon ligt zwaar onder vuur sinds de verdenkingen van fraude aan het licht kwamen. Een groeiend aantal parlementsleden van Les Republicains zou hem willen vervangen voor de iets gematigdere Alain Juppé. Hij probeerde in november ook presidentskandidaat te worden voor de partij, maar verloor toen ruim van Fillon.

Volgens Franse media zijn de opgestapte campagnemedewerkers onmisbaar voor Fillons campagne. In de laatste peilingen staat hij achter zijn concurrenten Macron van En Marche! en Le Pen van Front National.