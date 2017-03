Uber herkent ambtenaren en ontloopt controles

De taxidienst Uber houdt een groot bestand bij met gegevens over politiemensen en overheidscontroleurs, schrijft The New York Times. Dankzij die gegevens kan een bestelde rit op het laatste moment worden afgezegd. Zo ontkomt het bedrijf aan een controle of boete in steden waar Uber nog geen vergunning heeft of is verboden.

Werknemers en oud-werknemers van Uber bevestigen de praktijk tegenover de krant. Ze zeggen dat wordt gewerkt met een techniek die Greyballing wordt genoemd, naar de grijze bollen waarin een camera zit om onopvallend beelden van de omgeving te maken.

Als bewijs noemt de krant de situatie in Portland, Oregon, waar het stadsbestuur twee ambtenaren op pad stuurde om te controleren of Uber in de stad reed. Ze bestelden allebei met hun smartphone twee keer een taxi, maar steeds haakte de bestelde chauffeur op het laatste moment af, zonder een reden op te geven. De gemeente denkt dat de controleurs waren herkend.

Sociale media

De Greyball-techniek komt erop neer dat Uber op verschillende manieren informatie verzamelt over politiemensen en ambtenaren die mogelijk controles uitvoeren. Dat gebeurt via betalingsinformatie bij kredietmaatschappijen van de politie of via lijsten met contacten op sociale media. Ook wordt de locatie van overheidsgebouwen in de gaten gehouden en wordt geregistreerd of de Uber-app in de nabije omgeving daarvan vaak wordt geopend en gesloten met dezelfde telefoon(s).

Die techniek is volgens de bronnen in The New York Times toegepast om aan controles te ontkomen en de overheid te misleiden in steden als Boston, Las Vegas en Parijs. In landen als Italië, Australië, China en Zuid-Korea wordt de techniek ook toegepast.

Geweld tegen chauffeurs

Uber zelf zegt in een reactie dat het bedrijf inderdaad klanten weigert als er bepaalde informatie over ze bekend is. "Dat gebeurt bij mensen die onze regels schenden of die iets verkeerds willen. Zoals mensen die geweld tegen de chauffeur willen gebruiken, of concurrenten die ons willen dwarszitten. Maar inderdaad ook ambtenaren die chauffeurs willen betrappen."

Het is niet duidelijk of Greyballing in alle landen waar Uber de techniek toepast, is toegestaan. Het bedrijf is de laatste tijd vaker in opspraak, onder meer door aanklachten over seksuele intimidatie en het stelen van ontwerpen voor een zelfrijdende auto.