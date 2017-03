Opvolging Luis Enrique onderwerp van gesprek bij Everton en Feyenoord

Wie wordt volgend seizoen de nieuwe trainer van FC Barcelona? Sinds Luis Enrique woensdag zijn vertrek aankondigde, houdt die vraag de gemoederen bezig in de voetbalwereld. Niet alleen in Spanje, maar ook in Nederland en Engeland.

Naast kandidaat-opvolgers Jorge Sampaoli, Ernesto Valverde en Eusebio, allen actief in La Liga in Spanje, wordt ook Ronald Koeman veelvuldig genoemd als nieuwe coach van de Catalaanse topclub.

Op de persconferentie bij zijn werkgever Everton, werd Koeman gevraagd of hij nog wel gefocust is op zijn huidige club, nu het gonst van de geruchten uit Spanje. “Natuurlijk”, antwoordde Koeman ietwat geïrriteerd. “Ieder woord van mijn kant over Barcelona, is er één teveel.”

Op de vervolgvraag van de journalist wat Koeman van de beslissing van Luis Enrique vindt, antwoordde ‘Sneeuwvlokje’ nog korter. “Ik praat niet over Barcelona.” Koeman gaat zondag in de competitie met Everton op bezoek bij Tottenham Hotspur.